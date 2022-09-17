Enflasyona rağmen ‘Prost’: Oktoberfest başladı

Almanya’nın Münih şehrinde bu yıl 187’nci kez düzenlenen bira festivali Oktoberfest başladı. İlk birayı Münih Belediye Başkanı doldurduğu festival 3 Ekim’e kadar devam edecek.

Fotoğraflar: Reuters

Dünyanın en büyük bira festivallerinden biri olan Oktoberfest en son 2019 yılında gerçekleşmişti. İki yıllık pandemi arasından sonra geri döndü: Kasları zorlayan bira kupaları, şekillendirilmiş hamurdan yapılan bir ekmek çeşidi olan Pretzel, deri şortlu erkekler ve göğüs dekolteli geleneksel elbiseler içindeki kadınlar…

İlk birayı Münih Belediye Başkanı doldurdu

Geçit törenleri ve yürüyüşlerle başlayan festivalin ilk birasını Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter doldurdu.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter

487 bira fabrikası, restoran, balık, et ve şarap satıcısı Oktoberfest’te eğlence düşkünlerine hizmet verecek ve açılış kapanış saatleri geçmişte olduğundan daha uzun olacak. Bira çadırları sabah 9’da açılıyor ve 22.30’da kapanıyor.

Enflasyon festivali engellemedi

Arpa maltı, cam şişeler ve etiket tutkalı fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 litrelik bir kupa biranın fiyatı 2019’dan bu yana yüzde 15 arttı. Buna rağmen festivale ilginin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Münih Belediye Başkanı Reiter “coşkunun geri döndüğünü görebiliyoruz” dedi.

İlk kez 1810 yılında Bavyera Veliaht Prensi Ludwig’in Prenses Therese ile evliliği onuruna düzenlenen Oktoberfest, 200 yılı aşkın tarihinde savaşlar ve salgın hastalıklar nedeniyle onlarca kez iptal edildi.