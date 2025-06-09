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Yaramazlara biraz batar!

Okinava Adası'ndaki Amerikan üssünde patlama: Dört asker yaralı

Japonya’nın Okinava Adası’ndaki Amerikan Kadena Hava Üssü’nde meydana gelen patlamada dört Japon askeri yaralandı.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Kyodo’nun haberine göre üsteki Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait mühimmat deposu patladı. Bomba tasfiyesi sırasındaki patlamada, dört Japon askeri yaralandı.


Patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine herhangi bir tahliye duyurusu yapılmadı.

Haritalar: Open Street Map

ABD ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’nın en kanlı muharebelerinin görüldüğü Okinava Adası, Japonya’nın 1952’de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972’de Japonya’ya iade edilmişti.

Ada hala ABD’nin Japonya’daki askeri varlığının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.

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