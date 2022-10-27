Okan Müderrisoğlu: İş aleminin hatırı sayılır kısmı muhalefet partileriyle görüşmeler yapmaya başlamış

Siyasi süreçlerdeki değişime en duyarlı kesimlerin başında iş insanlarının geldiği şüphe götürmez bir gerçek. Gördüğüm o ki… Kur-Faiz-Enflasyon denkleminde zorlu günler yaşanır, 6’lı Masa etrafında alternatifler pompalanırken iş âlemi gözünü bu sahaya dikmiş.

Hatırı sayılır kısmı farklı muhalefet partilerinden temas noktaları bulmaya, görüşmeler yapmaya bile başlamış. Bir adım ileri gidenler ise farklı kanallardan siyasi finansmana yeşil ışık yakmış.

Ancak gelinen aşamada… Cumhurbaşkanı’nın sahaya çıkması, dar ve sabit gelirlileri gözeten politika önlemlerine yönelmesi, dış politikadaki hamlelerin çarpan etkisi, iş dünyasındaki iklimi epeyce değiştirmiş. Ve muhalefete doğru direksiyon kırmaya meyilli olanlar dahi, şimdilerde ayağını gazdan çekmiş. Daha dengeli ve dikkatli bir yol tutturmayı seçmiş.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı