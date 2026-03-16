Oğuz Murat Aci'nin ölümü: Timur Cihantimur için 12 yıla kadar hapis istendi

İstanbul’da 2024’teki bir kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve annesiyle ABD’ye kaçan Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı. Cihantimur’a 12 yıla kadar hapis isteniyor.

Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024’te seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilirken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi ATV’lere çarpmış, yaralanan beş kişiden Oğuz Murat Aci ölmüştü.

Kazaya yol açan o zaman 17 yaşında olan Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaza mahallinden kaçırılmış, anne-oğul önce Mısır’a gitmiş, ardından ABD’ye geçmişti.

Türkiye, şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakını ABD’ye iletmiş, Cihantimur ve Tok yakalanmıştı. İkilinin 11 Şubat’taysa Türkiye’ye iadelerine karar verilmişti.

22 Mayıs’ta Aci’nin eşinin, Cihantimur ve annesi hakkındaki şikayetinden ‘maddi ve manevi zararının karşılandığı’ gerekçesiyle vazgeçtiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

İddianamede Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci müşteki, Şükriye Aci’yse suçtan zarar gören kişi sıfatıyla yer aldı.

Cihantimur’a ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma‘ suçlamasıyla iki yıl sekiz aydan 22 yıl altı aya kadar hapis cezası istendi.

Ardından Cihantimur, 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtildi ve ceza talebi bir yıl dokuz aydan 12 yıla kadar hapis cezası diye düşürüldü.

İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Cihantimur hakkındaki yakalama kararının devam etmesi talep edildi.

Cihantimur ve Tok, ABD’de halen tutuklu.

Anne ve babasına da dava açılmıştı

Şubatta da Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu’na ‘suçluyu kayırma’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlamalarıyla birer yıldan 10’ar yıla kadar hapis istenmişti. Berna Öcalgiray’aysa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlamasıyla altı aydan beş yıla kadar hapis talep edilmişti.





