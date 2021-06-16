Oğuz Demir: Yoksulluk ve yoksunluk bir kadere dönüşüyor

Geçmişte üniversite eğitimi ile yoksulluktan kurtulmak önemli bir yoldu.

Eğitim, toplumdaki sınıflar arasındaki geçişi mümkün kılıyordu.

Ancak görünen o ki her geçen yıl cumhuriyetin bu önemli kazanımını da yitiriyoruz.

Son tespit ise yoksulluğun kalıcı hale gelmesi.

Yine veriler üzerinden baktığımızda sürekli yoksulluk oranı, medyan gelirin %60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertlerin oranı da artıyor.

Yani yoksulluk kalıcı hale geliyor.

Son veriler ışığında 11,2 milyon insanımızın sürekli yoksullukla karşı karşıya olduğu görülüyor.

Velhasıl yoksulluk ve yoksunluk bir kadere dönüşüyor.

Oğuz Demir’in yazısı