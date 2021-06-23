Oğuz Demir: Ülke ucuz görünüyor ama o ucuzluk, geliri düşük olan ülkemize yansımıyor

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 170 ile İsviçre, en düşük ülke ise 38 ile Türkiye oldu.

Ne kadar güzel haber değil mi?

Türkiye mal ve hizmet sepetinin en ucuz olduğu ülke gibi görünüyor bu rakamlara bakıldığında.

Ülke gerçeklerini bilmesek yaşasın diye nidalar atarak dolaşabilirdik.

Ama gerçekler başka.

Ülke ucuz görünüyor ama o ucuzluk geliri düşük olan ülkemize yansımıyor.

Yansısa yansısa dört gözle beklediğimiz turistlere yansır!

Bize ise ancak avunmak kalır.

Neyle mi?

Bizi kıskandığını sandığımız ülkeler listesine Romanya’yı da eklemekle.

Oğuz Demir’in yazısı