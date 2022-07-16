Oğuz Demir: Türkiye’nin risk primi yükseliyor: Batıyor muyuz?

Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye’nin risk primi haftalardır 800 puan üzerinde seyretti ve şimdi de 900 puana çıktı. Battık mı yani?

Haklısınız!

Henüz batmadık.

Ancak mesela Türkiye de İspanya gibi yüksek borca sahip bir ülke olsaydı durum farklı olabilirdi. Dolayısıyla bu seviyede bir risk primini neredeyse bir aydır sürdürebilmemizin temel nedeni hükümetin de sık sık gündeme getirdiği görece düşük borçlanma seviyesi.

Bu iyi haber elbette.

Ancak Türkiye’den bahsediyorsak ve bir iyi haber var ise ardından mutlaka bir de kötü haber geliyor. O da bu yüksek risk seviyesi ile Türkiye’nin borçlanma durumunun da hızla kötüleştiği gerçeği.

Oğuz Demir’in yazısı