Oğuz Demir: Şimdi 12 milyon oldu!

Basın toplantısını saniye saniye izledik.

Asgari ücretin 5.500 TL civarında olduğunu daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu zam ile memur maaşlarının da 300 TL civarında artacağını söylediğinde zaten hesaplamıştım.

Cumhurbaşkanı da rakamı teyit edince aklıma gelen ilk soru bu artıştan kim memnun oldu sorusu oldu!

İşçilerin memnun olması mümkün mü?

Yılbaşında yüzde 50’ye varan maaş artışı alan asgari ücretli çalışan sadece altı ay sonra yeniden ücret artışını dört gözle bekler hale gelmiş. İlk altı ay enflasyonunun yüzde 40’ı geçtiğini de öğrendiğimizi düşünürsek yüzde 29,3’lük bir artıştan memnun olmaları çok zor.

Oğuz Demir’in yazısı