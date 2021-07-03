Oğuz Demir: Öncelik yüksek enflasyonken zam oranı buysa!

Elektrik ve doğal gaz zammı sadece elektrik ve doğal gaz zammı değildir! Üreticinin en önemli maliyet kalemlerinin başında gelen enerji maliyetlerinin artmasıdır.

Artan maliyetler ise belki bugün değil ama yarın bütçelerimizde açılan deliklerin çoğalması anlamına gelir.

Bu arada da Sayın Hazine ve Maliye Bakanı da anlatmaya devam eder!

“En önemli önceliğimiz enflasyonu düşürmek!”

Önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunun söylendiği zamanda zam oranları böyle oluyorsa, önceliğin bu olmadığı bir ana denk geldiğimizde yaşayabileceklerimizi de varın siz düşünün!

Oğuz Demir’in yazısı