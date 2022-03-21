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Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Laftan fazlası gerekiyor


Örnekte gördüğünüz gibi enflasyon-beklentiler dengesi bozulduğunda ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkideki bozulmaya benzer bir şekilde tüm tüketici-üretici ilişkileri de bozuluyor.

Böyle bir ortamda Hazine ve Maliye Bakanı’nın yaşananlar geçici, biz ekonomiyi kurtardık demesi bozulan dengeleri yeniden kurmaya yetmiyor.


Yani laftan fazlası gerekiyor. Tüm karar birimlerinin iyileşmeyi görmeleri ve bu iyileşmenin kalıcı olacağına inanmaları gerekiyor. Ancak o zaman beklenti yönetimi işe yaramaya başlıyor.

Oğuz Demir’in yazısı

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