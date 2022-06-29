Oğuz Demir: Kur istikrarını üç gün sağlamak için atmayacakları adım kalmamış

Türkiye’de özellikle son bir yılın temel ekonomik sorunu bozulan enflasyon-faiz dengesi. Hem tasarruf sahibinin tercihlerini bozdu hem de döviz ihtiyacı olan şirketlerin. Bu mesele ise planlı, programlı, her adımı dikkatle tasarlanmış bir çözüm paketi ile çözülebilecek durumda. Dünya gerçekleri ile uyumlu ve en az birkaç yıllık bir istikrar programı olmadan Türkiye’nin bu sorunların üstesinden gelmesi zor.

Hükümetin ise birkaç yıl bekleyecek tahammülü yok. Uygulamalara bakınca bırakın birkaç yılı, kur istikrarını üç gün sağlamak için atmayacakları adım kalmamış gibi…

Ne diyelim? Geçici kararlar, kalıcı hasarlar Türkiye’si işte…

Oğuz Demir’in yazısı