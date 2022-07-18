Oğuz Demir: İhtiyaç duyduğumuz zamanda kaynakları, birilerinin ‘çok büyük’ projeleri yutuyor

Kendi kendini ödeyecek sanılan o projeler, dev kara deliklere dönüşmeye başlar. Ve o kara delikler bütçeyi yer yutar.

İşte Türkiye’de ekonomi yönetiminin son beş yılda bizi getirdiği yer tam da budur.

Çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda kaynakları, birilerinin “büyük, çok büyük, en büyük projeleri” yutuyor.

Ülkenin kalkınması için yapıldığı söylenen projeler, zamanlama ve planlama hataları ile ülkenin yoksullaşmasının ana unsurlarına dönmüş durumda.

Bir yanda milyonlarca öğrenci borç içinde kıvranırken…

Bir yanda ücretli kesim enflasyon altında ezilirken…

Dar gelirli yoksul, yoksul ise derin yoksula dönüşürken.

Oğuz Demir’in yazısı