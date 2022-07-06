Oğuz Demir: Bahsettikleri küresel enflasyon yüzde 10-15 bandında

Enflasyon, TÜİK’e göre bile üç haneye doğru gidiyor. Her ay bir önceki aya göre, bir önceki yıla göre yoksullaştığımızı yüzümüze çarpan veriler geliyor. Bekliyoruz acaba ne diyecekler diye…

Temelde iki şey söylüyorlar.

Birincisi dünyada da enflasyon var. Artan emtia fiyatları, enerji fiyatları, tedarik zincirindeki aksamalar filan falan cümleleri.

Biz de sonra dönüp bütün dünyaya bakıyoruz. Bahsettikleri küresel enflasyon yüzde 10-15 bandına çıkmış. Tamam diyelim ki Türkiye’nin geçmişten gelen sorunları var. Pekiyi bu sorunları yirmi yıldır kimin çözmesi gerekiyordu?

Oğuz Demir’in yazısı