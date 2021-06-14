Oğuz Demir: ABD-Türkiye arasında son dönemde yaşanan sorunlar tek bir görüşmede çözülemez!

ABD-Türkiye arasında son dönemde yaşanan sorunların tek bir görüşmede çözülmesi mümkün değil!

Tüm meseleler üçüncü aktörlerin de (mesela Rusya) işin içerisinde bulunması nedeniyle bir hayli çetrefilli.

Ancak hükümet kanadından yapılan açıklamalar, bu görüşmeden en azından durumun biraz daha lehimize dönebilmesini sağlamaya odaklanmış durumda.

Eğer beklenti gerçekleşirse, TL’nin bir süre daha değer kazanmasını beklememiz normal olacak.

Ancak görüşme sonrası verilecek ilk mesajların Rusya’da nasıl karşılanacağı çok belirsiz.

Hala turizmcilerin dört gözle kalkmasını beklediği Türkiye’ye yönelik uçuş yasağı bu görüşme ve ardından 16 Haziran’da gerçekleşecek Biden-Putin görüşmesine de pamuk ipliği ile bağlı gibi görünüyor.

Zaten pandemideki artış nedeniyle turizmcilerin gerçekleşmesinin zor olduğunu düşündüğü 30 milyon turist hedefinin, bu şartlarda oldukça altında bir sayıyla yılı bitirebiliriz.

Oğuz Demir’in yazısı