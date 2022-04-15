Oğulları yorgun mermi nedeniyle ölen anne-baba: Mutluluğa kurşun sıkmayın

Trabzon’da, yorgun mermi nedeniyle 15 yaşında ölen Emir Yuşa Atıcı’nın ailesi, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, ‘mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyasına destek verdi.

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İstanbul’dan dedesini ziyaret etmek amacıyla gittiği Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi’nde, 11 Ağustos 2021’de ailesiyle fındık toplarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölen Atıcı’nın babası Mustafa Atıcı, Trabzon Valiliği başta olmak üzere mücadelelerine destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Oğlunun katilinin en kısa sürede yakalanarak hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını belirten Atıcı, “İnşallah en kısa zamanda oğlumuzun faili de yakalanacak, hak ettiği cezayı alacak. Jandarmamız bu hususta elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatıp umduğumuz noktaya havaya silah sıkılmasının sona ermesine en kısa zamanda ulaşacağız” dedi.

‘Silahla kutlama olmaz’

Süper Lig’de bu akşam Trabzonspor’la Fatih Karagümrük arasında oynayacak karşılaşmaya değinen Atıcı şöyle devam etti: “Bugün taraftarlarımızdan ricamız galibiyet halinde lütfen havaya silah sıkmayın. Silahla kutlama olmaz. Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin acısı oluyor. Lütfen yapmayın. Sizden ricam galibiyetten sonra mutluluğunuzu yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın. Sevincinizi yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın silahla sevinç olmaz, mutluluk olmaz. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın. İnşallah hep beraber bu silah olayına son vereceğiz.”

‘Pijamasına sarılıp uyuyorum’

Anne, Asiye Atıcı da, “Gerçekten o sene bu sene olsun. Silah işi bir son bulsun. O kişi eğer çocuk sahibiyse o çocuklarına sarılıp uyurken ben çocuğumun tişörtüne, son giydiği pijamasına sarılıp yatıyorum” dedi.