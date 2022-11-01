Öğretmenlerin iş bırakma eylemine Veli-Der’den destek: Çocuklarımızı okullara göndermiyoruz

Yeni meslek kanunu ve eğitimdeki diğer sorunlara dikkat çekmek isteyen öğretmenlerin yarınki iş bırakma eylemine Öğrenci Veli Derneği’nden (Veli-Der) destek geldi.

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Bir araya gelen 13 eğitim sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimdeki diğer sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım’da (yarın) tüm Türkiye genelinde iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Öğretmenlerin bu kararına destek veren Veli-Der’in yazılı açıklaması şöyle:

“Her gün eğitimde yaşatılan sorunlara, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğine, imkansızlıklara rağmen çocuklarımızın umutlarına, yaşamlarına dokunmaktan bir an olsun vazgeçmeyen öğretmenlerimizin

haklarını, geleceğini etkileyecek Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere rağmen hayata geçirilmek, öğretmenlerimiz kariyer basamakları adı altında ayrıştırılmak isteniyor.

Öğretmenlerimizin hakları ve çocuklarımızın eğitim hakkıyla ilgili bir kanunu öğretmenlere rağmen çıkaran, sınavla, kariyer basamaklarıyla öğretmenlerimizin emeğini, mesleki itibarını yok sayan Milli Eğitim Bakanlığı’na soruyoruz:

* Öğretmenleri ücretli, sözleşmeli, kadrolu kamuda/özelde güvencesiz çalıştıran eğitim politikalarınızın öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın yaşamında yarattığı tahribatı görmüyor musunuz?

* Bu kanunla öğretmenlerimizi şimdi de aday öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen diye ayrıştırmanızın sonucunda yaşanılacak sorunların sorumlusu kim olacak?

* Ülkenin en ücra köylerinde binbir zorlukla çalışan, o okulun boyasını, tamiratını yapan, sobasını yakan bir öğretmenin emeğini hangi şıkka sığdıracaksınız?

* Başta büyük şehirler olmak üzere o şehirlerin en yoksul mahallelerinde 45-50-60 kişilik sınıflarda çocuklarımızın yaşamına dokunmak için tarifi imkansız emekler veren öğretmenlerimizin emeğini hangi soru ile ölçeceksiniz?

* Okulların, her okulun koridorlarının, sınıflarının aday öğretmen/uzman öğretmen/başöğretmen sınıfları diye ayrıştırılmasının öğretmenlerimizde, çocuklarımızda, biz velilerde yaratacağı kırılmayı düşünmüyor musunuz?

* Eğitimin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin sorunlarını, nasıl bir kanuna ihtiyacı olduğuna hayatında bir kez bile sınıfa girmemiş, bir çocuğun gözlerinin içine bakmamış kişiler nasıl karar verebilir?

* Bir kanun 1 milyonun üzerinde kamuda, 300.000’e yakın özelde çalışan öğretmenlerimizi yok sayarak, öğretmenlerin görüşleri alınmadan nasıl uygulanabilir?

Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir. Aslolan öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesi, eşit işe eşit

ücretin, eşit hakların tüm öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli istihdamının sağlanmasıdır.

Öğretmenlerimizin ekonomik ve mesleki açıdan desteklendiği bir çalışma ortamı tüm çocuklarımız için kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkının kullanılabilir bir hak olmasını sağlayacaktır.

Binbir emekle mesleklerine, okullarına, öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimizin her biri uzmandır. Öğretmenlerimizin liyakatine sonsuz güveniyoruz. 2 Kasım’da (yarın) çocuklarımızı okullara göndermiyoruz. 2 Kasım’da öğretmenlerimiz hepimizin ortak talebi olan okullarda her gün ücretsiz okul yemeği için, okullara çocuklarımızın parasız ulaşım hakkı için, parasız barınma hakkı için de iş bırakıyor.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) olarak tüm velileri öğretmenlerimizin hakları, çocuklarımızın eğitim hakkı için 2 Kasım’da öğretmenlerimizin, çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz.

Öğretmenlerimizin eşit ve özgür yarın mücadelesi öğrencilerimizin geleceği hepimizin ortak geleceği içindir. Öğretmenlerimiz kaybederse çocuklarımız kaybeder, öğretmenlerimiz kaybederse

geleceğimiz kaybeder.”