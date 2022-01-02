Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel anıldı

Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel, ölümünün 3’üncü yılında mezarı başında anıldı.

Fotoğraf: AA

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak 2019’da Şenel’i öldürmüş, 21 Şubat 2020’de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ten müebbete mahkum edilmişti. Yargıtay cuma günü cezayı onamıştı.

AA’nın haberine göre sevenleri Şenel’i anmak için Karşıyaka Mezarlığı’nda toplandı.

Şenel’in babası Mustafa Damar, annesi Feyzan Damar, Çankaya Üniversitesi’ndeki mesai arkadaşları, hocaları, arkadaşları ve akrabalarının katıldığı anma etkinliğinde, Şenel’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Mustafa Damar, tören sonrasında kızının katilinin ailesi ve avukatının, yargılama sürecindeki açıklamalarına tepki göstererek, “Bu ülke, hak için, adalet için, çalışanın hakkını korumak için ve emeği korumak için canını feda eden bir Ceren gördü. Bu ülkenin yasalarına sıkı sıkıya sahip çıkan bir Ceren gördü ve şükür ki Ceren’e sahip olan, Ceren’e sahip çıkan milyonlar gördü” dedi.

Acılarının büyük olduğunu, kızıyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Damar şunları söyledi: “Çünkü biz onu öyle yetiştirdik, haksızlıkların karşısında dimdik durmasını hep tavsiye ettik, öğütledik ve ona o şekilde örnek olmaya çalıştık ve o da o uğurda canını feda etti. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz düşüncesiyle hepinize teşekkür ediyorum.”

‘Çok özledim’

Damar’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım ise okuyan herkesi duygulandırdı: “Bugün tam üç yıl oldu. Gülüşüne kurban olduğum, gelinlikle uğurlayıp üç ay sonra kanlı kefenle kara toprağa verdiğim Cerenim! Emeğim, umudum, herşeyim! Sözlere sığar mı sana diyeceklerim? Çok özledim…”