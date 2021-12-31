Ceren Damar’ın katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet onandı

Akademisyen Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrenci Hasan İsmail Hikmet’e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından onandı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Hikmet, 2 Ocak 2019’da Şenel’i öldürmüş, 21 Şubat 2020’de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ten müebbete mahkum edilmişti.
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin onama kararında, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir eksik bulunmadığı dile getirildi.
Kararda takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandırıldığı belirtilirken, ceza oybirliğiyle onandı.