Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Dün ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Murat Y.’nin satırla vurduğu oğlu Barış Y. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı oğlu Barış Y.’yi (32) öldüren baba Murat Y. (58), emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adalet Sarayı’na götürüldü.
Gazetecilerin, “Neden yaptın, pişman mısın” şeklindeki sorularına, “Çok pişmanım” yanıtını veren zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.