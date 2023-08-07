Oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

Siirt’te Botan Çayı’nda akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AFAD

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı kenarında ailesiyle pikniğe giden Münür Ulıtaş (21), serinlemek için girdiği suyun akıntısına kapıldı.

Durumu fark eden baba İsmail Ulıtaş (40), oğlunu kurtarmak için çaya girdi. Bir müddet sonra her ikisi de gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunan Münür Ulıtaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışması yürüten dalgıç ekibi, baba Ulıtaş’ınsa cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Ulıtaş’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.