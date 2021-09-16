Oğlu sigortadan 10 milyon dolar alsın diye birini tutup kendini vurdurttu; ölmedi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan bir avukatın, oğluna hayat sigortasından 10 milyon dolar (84,48 milyon lira) bırakabilmek amacıyla ‘birini tutup kendini öldürmesi için’ anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Alex Murdaugh, öldürülen eşi Maggie ve oğlu Paul ile. Fotoğraf: CNN International

Haziran ayında eşi ve büyük oğlu vurularak öldürülen, aynı hafta babası doğal nedenlerden dolayı yaşamını yitiren Alex Murdaugh (53) hayatta kalan tek yakını olan küçük oğlunun yaşamını garanti altına almak istedi. Poliçesi, intihar etmesi halinde varisine 10 milyon dolar ödeme hakkı tanıyordu.

4 Eylül’de anlaşma yapıp para verdiği Curtis Edward Smith (61) tarafından sokakta başından vuruldu ancak ölmedi. Sağlık ekipleri ve polise, yolda lastik değiştirirken vurulduğunu, kurşunun başına isabet ettiğini söyledi. Polisin şüphesi üzerine soruşturmanın derinleştirilmesiyle foyası ortaya çıktı.

Avukatı Richard Harpootlian, aynı hafta içinde eşini, oğlunu ve babasını kaybeden müvekkilinin bunalımda ve opioid bağımlısı olduğunu, bu maddenin de sağlıklı karar almasına engel olduğunu belirterek şunları söyledi: “Böyle bir planı çocuğunu korumak amacıyla yapmış. O zaman doğru olduğunu, oğlunun geleceğini garanti almanın ve kendisinin kurtuluşunun tek yolu olduğunu düşünmüş. Tabii şimdi öyle düşünmüyor. Yaptığının doğru olmadığını biliyor.”

Murdaugh’nun bugün teslim olacağını söyleyen Harpootlian, polisle ve adli makamlarla işbirliği yapmak için elinden gelen çabayı sarfettiğini söyleyerek, “20 yıldır onun bağımlığından ve psikolojisinin bozuk olmasından faydalamak isteyen çok kişi oldu. Onlardan biri de onu öldürmek için anlaştığı kişiydi” dedi.

Polis, salı günü Smith’in tutuklandığını, ‘yardımlı intihar’la suçlandığını, ayrıca evinde ve üzerinde uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, silahı Murdaugh’un Smith’e verdiği belirtildi.

Murdaugh’nun vurulan oğlu ve eşinin cinayete kurban gittiklerini düşünen polis soruşturma başlattı. Ancak cinayetler aydınlatılamadı.