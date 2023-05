Ödüllü şefin ‘deprem burukluğu’: Kuş sütü eksik protokol masasına kırık tabak dekoru

Hadi beni sallayın; enkazda kızını ve eşini kaybeden annemi, evsiz kalan göçebe hayatı yaşayan kardeşlerimi anlamak için bunu mu yaptınız?



Teşekkürler, Afiyet olsun o halde, cacığa biraz su ekleyin ablam sulu severdi cacığı.



———-

These people have eaten meals on broken… https://t.co/1hs7r4Rl3g