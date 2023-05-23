Ödüllü şefin ‘deprem burukluğu’: Kuş sütü eksik protokol masasına kırık tabak dekoru

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Şef Yunus Emre Akkor, Hırvatistan’daki Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırladığı mükellef protokol sofrasında ‘depremin burukluğu’nu yansıtmak için ‘kırık tabaklar’ kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi şefin bir tweet’le duyurduğu ‘inceliği’ Twitter’da topa tutuldu: “Çok iyi düşünmüşsünüz, kuş sütünü de kırık bardağa koysaydınız.” Bir depremzede de şöyle yazdı: “Sağolun. Artık olmayan evimde, bizden çaldıklarınızla yaptığınız ve zaten yiyemeyeceğim yemekleri yerken kırık tabak kullandığınız için içim bir nebze de olsa ferahladı.”
Tweet’i beğenip paylaşan isimlerin başında ise Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran geldi.
Akkor fotoğraflı tweet’inde şöyle dedi: “Hırvatistan‘da hazırladığımız yemekte, bakanlar ve genelkurmay başkanının olduğu protokol masasında, ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi sebebiyle içimizin burukluğunu bir nebze de olsa yansıtabilmek için kırık tabaklar kullandık.”
Paylaşım binlerce eleştiri aldı.
Birçok kullanıcının Akkor’u şikayet ettiği Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran paylaşımı beğenip paylaşmakta sakınca görmedi.
Programa Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Robert Hranj, Milli Güvenlik Konseyi Direktörü Valentino Franjiç, Cumhurbaşkanı Dış politika Danışmanı Büyükelçi Neven Pelicariç, bazı bakanların yardımcıları, milletvekilleri ve Türk girişimciler katıldı.