Ödüllü şefin ‘deprem burukluğu’: Kuş sütü eksik protokol masasına kırık tabak dekoru

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Şef Yunus Emre Akkor, Hırvatistan’daki Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırladığı mükellef protokol sofrasında ‘depremin burukluğu’nu yansıtmak için ‘kırık tabaklar’ kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi şefin bir tweet’le duyurduğu ‘inceliği’ Twitter’da topa tutuldu: “Çok iyi düşünmüşsünüz, kuş sütünü de kırık bardağa koysaydınız.” Bir depremzede de şöyle yazdı: “Sağolun. Artık olmayan evimde, bizden çaldıklarınızla yaptığınız ve zaten yiyemeyeceğim yemekleri yerken kırık tabak kullandığınız için içim bir nebze de olsa ferahladı.”

Tweet’i beğenip paylaşan isimlerin başında ise Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran geldi.

Akkor fotoğraflı tweet’inde şöyle dedi: “Hırvatistan‘da hazırladığımız yemekte, bakanlar ve genelkurmay başkanının olduğu protokol masasında, ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi sebebiyle içimizin burukluğunu bir nebze de olsa yansıtabilmek için kırık tabaklar kullandık.”

Paylaşım binlerce eleştiri aldı.

Yorumsuz diye paylaşım yapmayı sevmem ama bunu öyle paylaşıyorum. Söveceğim çünkü.



Yorumsuz. https://t.co/aJlrAI8OfI — Bülent Emrah PARLAK (mavi tik) (@bulentparlak) May 23, 2023

Çok iyi düşünmüşsünüz, kuş sütünü de, kırık bardağa koysaydınız… https://t.co/QobX8aQOPE — Biliyor Muydunuz (@bilio_muydunuz) May 23, 2023

Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne hadsizliktir? https://t.co/IwK5YjxbVl — Barış Atay (@barisatay) May 23, 2023

AKP Türkiyesi'nin devlet ödüllü aşçısı depremzedeleri anlayalım diyerekten kırık tabaklar kullanmış.



Depremzedeyi geniş masalarda sunduğun 37 bin çeşit malzemeyle yaptığın yemeklerle, porselen tabaklarla anlayamazsın. https://t.co/JXmgrBlAWW — Selahattin Hantal (@Mecmua1912) May 23, 2023

Hadi beni sallayın; enkazda kızını ve eşini kaybeden annemi, evsiz kalan göçebe hayatı yaşayan kardeşlerimi anlamak için bunu mu yaptınız?



Teşekkürler, Afiyet olsun o halde, cacığa biraz su ekleyin ablam sulu severdi cacığı.



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These people have eaten meals on broken… https://t.co/1hs7r4Rl3g — Yusuf Karlı (@Psibilim) May 23, 2023

Sağolun. Artık olmayan evimde, bizden çaldıklarınızla yaptığınız ve zaten yiyemeyeceğim yemekleri yerken kırık tabak kullandığınız için içim bir nebze de olsa ferahladı. https://t.co/TqZ19bNUZX — evencliff (@hllerdgnee) May 23, 2023

Yunus siz iyi misiniz?

Neyin kafası bu?

Bakara makara gibi mi? https://t.co/DqdtruR4DZ — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) May 23, 2023

Birçok kullanıcının Akkor’u şikayet ettiği Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran paylaşımı beğenip paylaşmakta sakınca görmedi.

Programa Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Robert Hranj, Milli Güvenlik Konseyi Direktörü Valentino Franjiç, Cumhurbaşkanı Dış politika Danışmanı Büyükelçi Neven Pelicariç, bazı bakanların yardımcıları, milletvekilleri ve Türk girişimciler katıldı.