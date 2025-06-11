Öcalan farklı siyasi partilerle de 'görüşebilir'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘kuvvetle muhtemel’ farklı siyasi parti temsilcileriyle de görüşebileceğini söyledi.

Fotoğraf: DEM Parti

Partisinin genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Doğan, konuya ilişkim özetle şunları söyledi:

‘İmralı Adası’na gitmeye hazırlanıyoruz’

“Yalnızca Meclis’te temsiliyeti olan siyasi partilerle görüşmüyoruz. Meclis’te temsil edilmeyen farklı siyasi partilerle de görüşmeler sürüyor, sürecek. Yeni dönemde bu görüşmeler de devam edecek.

Biz de DEM Parti olarak İmralı Adası’na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı Adası’na bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

İçinde eş genel başkanlarımızın da bulunduğu MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak.

Yine önümüzdeki günlerde sayın Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.

‘Öcalan’ın isteği’

Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde sayın Mesut Barzani, sayın Neçirvan Barzani, sayın Mazlum Abdi, sayın Kuba ve Bafıl Talabani’yle görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Bu, sayın Öcalan’ın isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli.”

Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan devam eden MYK toplantımızın arasında açıklama yapıyor

https://t.co/DwRV56PoKx — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 11, 2025



