Ocakta boşanmalar artıyor

Yeni yıl, yeni kararlar! Araştırmalara göre yeni yılın ilk ayı ocakta bir çok ilişki son buluyor.

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Araştırmalara göre birçok çift, ilişkisini gözden geçirirken yılbaşını belirleyici bir tarih olarak görüyor ve tatil öncesinde yorucu bir ayrılık süreci yaşamaktansa yeni yıla kadar bekleme eğiliminde oluyor. Bu da yılın ilk ayını çiftler için en zor ay haline getiriyor.

Öyle ki hukuk çevrelerinde bu ay ‘Boşanma Ayı’ ünvanını almış durumda.

Washington Üniversitesi’nin 2016’daki bir araştırmasına göre 2001-2015 arasında ocaktaki boşanma davalarının aralığa göre arttığı görüldü.

Ayrıca Richard Nelson LLP’nin 2020’deki çalışması ‘DIY boşanma’, ‘hızlı boşanma’ ve ‘eşinden boşanma’ gibi aramaların yeni yılda yüzde 100’den fazla oranda, boşanma avukatı aramalarınınsa yüzde 30 oranında arttığını buldu.

Uzmanlar bu durumun tatil stresinden ve yeni yılda yeni kararlar almaya meyilli olmamızdan kaynaklandığını düşünüyor.

Richard Nelson’da danışman avukat olan Alberta Tevie, Daily Mail’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Muhtemelen zaten sorunlar yaşanıyor. Üzerine mükemmel bir yeni yıl tatili yaratmanın stresi ve buna sıklıkla eşlik eden para sıkıntıları da eklenince, birçok çift yeni yıl dönemini ilişkilerinde bardağı taşıran son damla olarak görüyor.“

Psikoterapist Dr. Karen Phillip’se Carousel’e konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Bunun nedeni, partnerimize, onların davranışlarına, ailemize veya arkadaşlarımıza tahammül etmiş olmamız olabilir. Yıl sonu geldiğinde yılın nasıl geçtiğini yeniden değerlendiririz ve genellikle yeni yıla yeni bir başlangıç yapma yönünde bilinçli bir karar alırız.”

Ayrıca Phillip’e göre insanlar, gelecek yıl için hedeflerini düşünmeye ve geçen yılı değerlendirmeye başladıklarında ilişkilerinde öfke, üzüntü veya hayal kırıklığı hissedebilirler ve yeni yılda bu yüklerden kurtulmak isteyebilirler.