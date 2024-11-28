Bekar adama boşanma davası: 'Kiminle boşanacağım bilmiyorum'

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aytuğ Arduç hiç evlenmediği halde boşanma davası tebligatı aldı. Arduç, “Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum” dedi.

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TRT Haber’in aktardığına göre Arduç, evine gelen tebligatı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Daha önce hiç evlenmeyen Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda ‘Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma (Çekişmeli)’ ifadesiyle karşılaştı.

Tebligatı bir avukata soran Arduç, bir dönem yaptığı online satışlarla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle açılan dava sonucu, yazışmada yanlışlık yapıldığını öğrendi.

‘Kız arkadaşım var, nasıl açıklayacağımı düşündüm’

Arduç, olaya ilişkin şunları söyledi:

“Satılan bir üründen memnun kalmayan müşteriler tüketici hakem heyetine ve mahkemeye başvuruyor. Böyle durumlarla avukatım ilgileniyor ancak evraklar bana da geliyor.

Bir gün yine böyle bir evrak geldi ve bu evrakta yazan ‘boşanma davası’ yazısını görünce hayretler içerisinde kaldım. 32 yaşındayım, bekarım ve hayatımda hiç evlenmedim. Tabi bunu kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da bilemedim.

Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Sonra olanı biteni söyledi. Başta bana kızdı, hatta tartıştık.

‘Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli, şiddetli geçimsizlik’ dedim. Sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı.”

‘Ben şimdi kiminle boşanacağım?’

Günlerdir yaşadığı şaşkınlığı atlatamayan Arduç konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim.

Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi.

Şimdi müşterime de bu evrak gitmiştir mutlaka. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım.”