NYT: İran, Rusya’ya yardım için İHA eğitmenleri gönderdi

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi İran’ın, Rusya sattığı insansız hava araçlarında (İHA) oluşacak sorunlarla ilgilenmeleri için Kırım’a eğitmenler gönderdiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

NYT’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Ukrayna savaşında Rusya’ya İHA satan İran yeni bir adım daha attı.

AA’nın aktardığına göre İran’ın gönderdiği uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’daki üste konuşlandı.

Kaynaklar, bu uzmanların ABD tarafından ‘terör örgütü’ olarak tanınan İran Devrim Muhafızlarına bağlı olduğuna işaret etti ve İran’dan satın alınan İHA’ların büyük kısmının da Kırım’daki bu üste tutulduğunu kaydetti.

‘İran başını belaya soktu’

Emekli bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üyesi Mick Mulroy, “Ukrayna’daki savaşa İHA ve eğitmen göndermek, İran’ın başını Rusya’nın yanında olarak belaya sokması anlamına gelir. Tahran, sivillerin öldürüldüğü saldırılara doğrudan müdahil olmuş oldu” dedi.

Öte yandan kaynaklar, İran’ın Rusya’ya gönderdiği ilk İHA’larda operasyon sıkıntısı çıktığını ve Rus askerlerinin bu İHA’ları verimli bir şekilde kullanamayarak mekanik sorunlarla karşılaştığını aktardı.

En başta Rusya’nın İran’a eğitim için asker gönderdiğine işaret eden kaynaklar, sorunların devam etmesinin ardından İran’ın kendi eğitmenlerini Kırım’a gönderme kararı aldığını bildirdi.

ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.

Buna karşılık Rusya ve İran, Ukrayna savaşında İran yapımı İHA’ların kullanıldığı haberlerini yalanladı.