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Yaramazlara biraz batar!

Nurullah Gür: Küresel tedarik zincirleri büyük oranda normale döndü

Salgın döneminde derin yaralar alan küresel tedarik zincirleri büyük oranda normale döndü. Enerji sektörü de Rusya-Ukrayna savaşının şokunu üzerinden atıyor. Bu gelişmeler sayesinde girdi fiyatları, üç yıl aranın ardından küresel ölçekte kayda değer bir gerileme yaşıyor. Bunlar, imalat sanayi için olumlu gelişmeler. Yine de Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), son aylarda iktisadi canlılık için eşik değer olarak kabul edilen 50’nin altında seyrediyor.

Azalan girdi maliyetleri imalat sanayinin işine yarasa da ihracat siparişlerindeki zayıflık, birçok ülkede PMI rakamlarını aşağıya çekiyor. Artan küresel faizler ve korumacı önemler uluslararası ticareti olumsuz etkiliyor.


Batılı ülkelerde resesyon endişelerinin bir nebze azalmış olması, en azından iç talep kaynaklı siparişleri destekliyor. Bu sayede PMI rakamları geçen yılın son çeyreğine kıyasla artış kaydetti. 2022’nin son çeyreğinde ortalama 48.9 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 49.5’e yükseldi.

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