Nurullah Gür: Küresel borç cenderesi

Küresel ekonomi, yeni bir borç yapılandırma talebi dalgası ile karşı karşıya kalabilir. Geçmişte dış borç yapılandırmaları çoğunlukla Paris Kulübü aracılığıyla yapılırdı. 1956’da kurulan Paris Kulübü’nün amacı, ödeme zorluğu çeken ülkelerle borç verenler arasında koordinasyon sağlayarak sürdürülebilir yapılandırma çözümleri üretmek. Çoğunluğu gelişmiş ülkelerden olan 22 üyesi bulunuyor. Çin buraya üye değil. Eskiden dış borçların ezici çoğunluğu Batılılar aracılığıyla verildiği için Paris Kulübü olaya ağırlığını koyabiliyordu. Şimdilerde durum farklı. Paris Kulübü’ne üye resmi kreditörlerinin verdiği borcun toplam dış borca oranı 1996’da yüzde 39 iken, bu oran 2020’de yüzde 12’ye düştü. Çin’in diğer ülkelere sunduğu dış borçlar son 10 yılda dengeyi değiştirdi. Çin’i yapılandırma pazarlıklarına dahil etmeden mesafe almak kolay değil.

Nurullah Gür’ün yazısı