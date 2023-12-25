Nurcan Gökdemir: Özel’in büyük sınavı

Bugün gördüğümüz bu farklı tutum, beklenilen tepkilerle karşılaştı. Siyasetini, “vatanın bölünmeyeceği, bayrağın indirilemeyeceği” söylemine oturtan ve böylelikle de aykırı ya da sorunun çözümüne farklı yaklaşım içeren görüşlere sahip olanları hareketsiz hale getiren AKP ve destekçisi gruplar hemen harekete geçti. Medyadaki kalemşörlerinin de desteğiyle “Bunlar terörü destekliyor” söylemi dillendirilmeye başlandı.

Özgür Özel ”Riskli bir alandan başladı” dedik. Bu öyle bir alan ki terörist yaftası yiyerek siyasi yaşamının darbe alması mümkün. Ya da tam tersi onlarca yıldır çözülemeyen, binlerce insanın ölümü, ülkenin kaynak kaybı ile sonuçlanan bu gerçeğe karşı sonuç alıcı bir tavrın sürdürüldüğü bir siyaset zemini yaratmak ve buna halk desteği sağlamak da mümkün. O nedenle göreve geldiği ilk gün itibarıyla alışılmışın dışında bir siyasi duruş sergileyen, zaman zaman ortaya çıkan yol kazalarına karşın CHP’nin gerçek tabanını oluşturması gereken dezavantajlı grupların yanında konumlanmaya çalışan Özgür Özel’in en büyük sınavı şimdi başlıyor.

Türkiye’nin öncelikli sorunları karşısında bu ve benzeri çıkışlar çözüm yolu ve iradesiyle birlikte gelmeye başladığında başka bir tablo ile karşılaşmak pekâlâ mümkün hale gelir.

Nurcan Gökdemir’in yazısı