Nurcan Gökdemir: Faruk Koca yağmadan payını aldı

AKP Kurucusu olmadan önce Ankara’da çok büyük ölçekli olmayan inşaat işleri ile uğraşan bir isimdi. Erdoğan’la yakınlaştıktan sonra Erdoğan’ın Ankara’da oturduğu evin sahibi olarak ünlendi. Erdoğan 2003’te Başbakan olduktan sonra ”Halkın adamı” sıfatıyla Başbakanlık Konutu’nda oturmayacağını, Ankara’daki daha düşük gelir grubundaki insanların yaşadığı Keçiören semtinde oturmayı tercih edeceğini açıkladı. Her ne kadar Keçiören denilse de Ankara’da geçmişin seçkin semtlerinden olan, bahçeli evleriyle hala o özelliğini büyük ölçüde koruyan Subay Evleri’ndeki bu evin sahibi Faruk Koca idi. AKP kuruculuğu ve iki dönem milletvekilliği yapan Koca da Erdoğan’ın üst katında oturdu uzun yıllar. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra evini boşaltmasının ardından Koca da bir süre sonra bu semtten taşındı.

Bu yakınlıkla hem siyasi gücü hem işleri büyüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ”Parsel parsel” yağmasından nasibini alarak kentsel dönüşüm projeleri ile daha da büyüdü. Ankara’nın en büyük projelerinden biri olan Dikmen Vadisi projesini üstlenen müteahhitlerden biri olarak gücüne güç kattı. Yeni gelişen Beytepe dolayında lüks projelere imza attı.

Nurcan Gökdemir’in yazısı