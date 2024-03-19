Nurcan Gökdemir: Bahçeli’nin talimatı

Kurultay kürsüsünden yaptığı konuşmada Bahçeli’nin AKP’nin, Erdoğan kimliğine bağımlı olduğu, genel başkanlığı bırakması durumunda partide büyük bir çözülmenin yaşanabileceği ihtimalini dikkate aldığını görmek mümkün. Siyasi yaşamlarını sürdürebilmek için parti tüzel kişiliklerinin değil liderlerin kim olduğunun artık belirleyici olduğu yeni siyaset modelinde Erdoğan’ın olmadığı bir AKP ile Bahçeli’nin olmadığı bir MHP’nin varlığını sürdürmesi çok zor görünüyor. O nedenle Bahçeli’nin “Bırakamazsın” sözlerini Erdoğan’a yönelik bir talimat olarak da yorumlamak mümkün…
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