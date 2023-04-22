Nuray Sancar: Soğan 30 lirayken hayal satmak

Fakat halk soğan dedikçe onlar Togg, sarımsak dedikçe TCG-Anadolu demeye devam ediyorlar. Bu TCG gemisi F35’ler içindi ama ortada bu uçaklar yok, gelseydiler satılan hayaller kuşkusuz daha büyük olacaktı ama şimdilik SİHA ile idare ediliyor. Soğanın kilosunun 30 lira olduğu akıldan çıkmıyor. Silah sanayisinin gelişmesi ile hiç de milli olmayan yerli otomobille övünmek de mümkün değil. Kendi binemediğin ve binme ihtimalinin azaldığı aletle caka satmak mümkün değil artık. İstanbul’da sıradan bir gecekondunun kirası asgari ücret düzeyine çıkmışken kentin finans merkezine dönüşecek olması insana daha da batıyor. Bu iktidar, bir zamanlar ihtimal satardı şimdi o da yok.

Erdoğan ‘Ekonomide sıkıntı varmış, yok. Biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz’ diyor.

Soğan 30 lirayken hangi biz o, yoluna devam eden?! Seçime kadar ne kadar yağmalarsak yanımıza o kadar kâr kalır düşüncesiyle her karış toprağın, ormanın, meranın ve sahilin hızla tahsis edildiği yandaş çeteler, deprem konutları ihalesinin verildiği eş dost müteahhitler, kadrolu tekeller! Onların ekonomisi iyi. ‘Biz’im değil.

Nuray Sancar’ın yazısı