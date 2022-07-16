Nuray Sancar: Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı 2019’dan bu yana yapılıyor

AKP iktidarının Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ‘çekişme’sinin bugünkü aşamasında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiği kararı alındı. ‘Osman Kavala’nın serbest bırakılması için gerekli önlemlerin alınması çağırısı’ 2019’dan bu yana yapılıyor. Avrupa Konseyinin kurucu üyeleri arasındaki Türkiye, AİHM kararlarına uymayı zorunlu kılan 46. maddeyi tanımamış oldu.

Türkiye Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonuna bireysel başvuru hakkını Özal döneminde, 1987 yılında kabul etti. Dışişleri Bakanlığı Sitesi’ndeki bilgi notunda şöyle yazıyor: ‘2020 yılı AİHS’nin imzaya açılmasının 70. yıl dönümü olması bakımından ayrı önem taşımaktadır. Ülkemiz Sözleşmeyi ilk imzalayanlar arasındadır.’ Nottaki övünme tınısı dikkat çekici. Ancak son zamanlarda Türkiye sözleşmeyi ihmalde de birinci sırada. Dünyada insan hakları normlarına uymayan ülkeler arasında Putin diktotaryası ile yarışıyor.

Nuray Sancar’ın yazısı