Nuray Sancar: İktidarın seçim kazanmak kadar önemsediği konu

Tek adam rejimini yıkılamaz ya da mirası kolay harcanamaz kılmaya çalışmak iktidarın seçim kazanmak kadar önemsediği bir konu. Çünkü bu rejim, arkasındaki sermaye güçleri ile birlikte var oldu ve onları temsil eden siyasi güç iktidardan gitse bile yaşamaya devam edecekler. Muhtemel yeni iktidarla uzlaşarak ya da çatışarak. Kaybedecekleri koskoca bir dünya var. Halk bu sürecin kötü biten fıkraların, ne söylenirse ona inanması lazım olan, aklı kıt figüranı.

Demek ki seçimlere hazırlanmak aynı zamanda seçim sonrasına da hazırlanmak demek. Ana muhalefetin en fazla mahkemeye taşıdığı davalar olarak muhatap aldığı siyasi konular bütünlüklü bir sistem sorunu olarak ortaya döküldüğünde bu daha da önem taşıyor. Halkın mücadelesi seçimle sona ermiyor.

Nuray Sancar’ın yazısı