Nuray Babacan: Beşiktaş Belediyesine operasyonu, İmamoğlu-Akpolat yakın ilişkisi üzerine kuranlar var

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Beşiktaş Belediyesine yapılan operasyonu, Ekrem İmamoğlu-Rıza Akpolat ikilisinin yakın ilişkisi üzerine kuranlar var. Akpolat’ın CHP İstanbul siyasetindeki etkisi, İmamoğlu’nun geleceğine dönük kurmay çalışmalarının rahatsızlık yarattığı iddiaları var. Yani, mesaj direkt İmamoğlu’na…

Bunun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapılanlara ikna edilmesinde ‘güçlü bir etken’ olduğu öne sürülüyor. Erdoğan’a ‘turpun büyüğü heybede’ sözünü ettiren asıl etmenin, operasyonun gerekliliği konusunda kendisiyle paylaşılan bilgiler olduğu söyleniyor.

Soruşturmaların boyutu ve içeriği konusunda ‘gerçeklerden’ farklı bir fotoğraf ortaya konulduğu da iddialar arasında. Hatta, ‘bizden öncekiler hasır altı etmiş…” gibi coşkulu sunumlar yapıldığı da anlatılıyor.

Bu tavrın, orta vadede Erdoğan’a ve AKP’ye yaramayacağı, dezavantaja dönüşebileceğini düşünenler, ‘‘Ortada bir gariplik var, gerekçeler hiç mantıklı değil” yorumları yapıyorlar.

Bütün bunların ‘şimdi ve arka arkaya’ yapılmasını “genel siyasi bakışla uyumlu değil, hukuki de değil” sözleriyle değerlendiren siyasiler, şüpheci bakış açısına sahip.

Nuray Babacan’ın yazısı