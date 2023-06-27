Notos, artık ‘1000’e yakın satış noktasında’ bulunmuyor: Ülke genel dağıtımını bıraktık

Edebiyat dergisi Notos, ekonomik gerekçelerden ötürü “1000’e yakın satış noktasında” artık bulunmadıklarını duyurdu. Ülke genel dağıtımını bırakan dergi, yalnızca bir grup kitapçıda bulunacak.

Notos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 17 yıldır bilinen sloganları “1000’e yakın satış noktasında” artık bulunmayacaklarını açıkladı.

Bunu Notos’u yaşatmak için geçici bir önlem olarak seçtiklerini söyleyen derginin açıklaması şu şekilde:

*Bugün Euro 28 TL değerinde. Yani biz -ve bütün yayıncılar- dergilerimizi ve kitaplarımızı basmak için kendi liramızdan 28 kat fazlasını vererek kağıt alıyoruz, baskı yaptırıyoruz. Bunun sürdürülebilirliği yok. Yayıncılık sektörü çok ama çok zor günler yaşıyor.

*Bizim amacımız Notos’u yaşatmak. Okurlarımız ne kadar sahip çıkarsa o kadar uzun süre yaşatmak. Bunun için bir adım attık. Notos artık 17 yıldır bilinen sloganıyla “1000’e yakın satış noktasında” bulunmuyor. Ülke genel dağıtımını bıraktık, yalnızca bir grup kitapçıda bulunacak Notos. Onu yaşatmaktan vazgeçmeyeceğimiz için bunu geçici bir önlem olarak seçtik.

*Umuyoruz kısa süre sonra Notos okurlarına gene bütün ülke genelinde ulaşır. Dergimize sahip çıkalım, yalnızca bizim için değil bu ülkede kültürün hasımlarına karşı kendi kültürümüzü korumaya çalışan herkes için.