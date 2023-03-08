Noterlik ücretleri ikiye katlandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre noterlik ücret tarifesi yüzde 100 oranında artırıldı.
Buna göre noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacak. Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.
Noterlerin harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği ücrette alt sınır 8,66 TL’den 17,32 TL’ye çıkarıldı.
Diğer ücretlerdeki artış şöyle:
- Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL’den 783,82 TL’ye
- Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL’den 23,76 TL’ye
- Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL’den 7,42 TL’ye çıkarıldı.