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Yaramazlara biraz batar!

Noterlik ücretleri ikiye katlandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre noterlik ücret tarifesi yüzde 100 oranında artırıldı.

Fotoğraf: AA

Buna göre noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacak. Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.


Noterlerin harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği ücrette alt sınır 8,66 TL’den 17,32 TL’ye çıkarıldı.

Diğer ücretlerdeki artış şöyle:

  • Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL’den 783,82 TL’ye
  • Hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL’den 23,76 TL’ye
  • Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL’den 7,42 TL’ye çıkarıldı.

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