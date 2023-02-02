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Yaramazlara biraz batar!

Norveç büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Kuran’a saldırı olabilir

Dışişleri Bakanlığı, Norveç’te Kuran’a saldırı eylemi düzenleneceğine dair bir iddiadan dolayı Norveç büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklaması şöyle: “Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.”


İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak’ta büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

Bunun üzerine İsveç-Türkiye ilişkileri gerilmiş ve Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermeyeceğini açıklamıştı.

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