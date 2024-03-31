Nilay Küçük: Mavi ve yeşilin buluşma noktası Heybeliada

İstanbul’un göz alıcı güzelliklerinden biri olan Heybeliada, Marmara Denizi’nin incilerinden biri. Büyükada’nın aksine Hebeliada çok daha sessiz ve sakin. Tabi ki Hebeliada da yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor. Ancak bu kalabalıklık Büyükada’daki kadar yoğun değil.

Ada iskelesine indiğinizde sizleri Deniz Lisesi karşılıyor. 1834 yılında Heybeliada’ya taşınan Deniz Lisesi diğer askeri liselerle birlikte 2016 yılında kapatıldı. 2017 yılı itibarıyla, Deniz Harp Okulu’nun hazırlık bölümü olarak hizmet veriyor.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Heybeliada’da bahar ayında yapılacak en güzel şey yürümek. İstanbul’un kalabalık ve gürültüsünden kaçarak yarım saatlik bir motor yolculuğu ile Heybeliada’da yapacağınız bir yürüyüş ruhunuza ilaç gibi gelecek. Mimoza kokusunun eşlik ettiği bu yürüyüşlerde pekçok ünlü isme yuva olmuş evleri görmeniz mümkün.

Heybeliada, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ada olarak zengin bir geçmişe sahip. Ada’yı gezerken bu zengin tarihe tanıklık ediyorsunuz.

Yokuş çıkmaktan hoşlanmıyorsunuz Heybeliada’nın tadını çıkarmak pek mümkün değil. Deniz Lisesi’nin yanındaki sokaktan yukarı doğru çıktıkça nefes kesici manzaralar ile karşılaşacaksınız. Çıkabildiğiniz en yüksek noktaya kadar çıkın ve merdivenlerde oturup İstanbul’un muhteşem panoramik manzarasını izleyin.

Nilay Küçük’ün yazısı