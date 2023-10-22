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Yaramazlara biraz batar!

Nil Karaibrahimgil’in ‘barış’ şarkısına Evrencan Gündüz de katıldı: Durdurun bombaları

Şarkıcı Evrencan Gündüz, Nil Karaibrahimgil’in İsrail-Filistin savaşına ilişkin hazırladığı ‘barış’ temalı şarkısına eşlik etti.

Günlerdir süren İsrail-Filistin savaşında her iki taraftan çoğu sivil binlerce kişi hayatını kaybetti.


Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, her geçen gün daha da ağırlaşan savaşa karşı sosyal medyada ‘barış’ çağrılı bir şarkı paylaştı. ‘Barış varsa yaşar insan etiketiyle’ Türkçe ve İngilizce paylaşılan kısa şarkının sözleri şöyle:

“Durdurun bombaları, ağlıyor oraları, yaşayalım savaşmadan. Öldürmeyin çocukları, var hepsinin anaları, barış varsa yaşar insan.”

Karaibrahimgil’in şarkısını Evrencan Gündüz de seslendirdi.

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