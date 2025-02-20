Nike ile Kim Kardashian'dan yeni ortaklık: NikeSKIMS

Nike, Kim Kardashian’ın iç giyim markası ‘SKIMS’le yeni bir fitness markası kurmak amacıyla anlaştı.

Fotoğraf: Nike

2023’te 4 milyar dolar değer biçilen SKIMS, vücut şekillendirici kıyafetler satan bir giyim markası. Şirket 2019’da Kim Kardashian’le iş ortakları Emma ve Jens Grede tarafından kuruldu.

Euronews’ün aktardığına göre ‘NikeSKIMS’ adını taşıyacak yeni marka için uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzalandı.

Söz konusu marka, kadın müşterilere kapsamlı bir antrenman kıyafeti, ayakkabı ve aksesuar serisi sunacak.

SKIMS’in kurucu ortağı Kardashian’sa ortaklık hakkında “Nike ve SKIMS, kadınların gücüne olan sarsılmaz inançla yenilik, kapsayıcılık ve sınırları zorlama konusunda derin bir bağlılığı paylaşıyor” dedi.

Nike’da Ekim 2024’te John Donahoe’nun yerine eski CEO Elliott Hill göreve getirilmişti.

Şirketin hisseleri 2024’te yüzde 25 düşmüş, marka kadın müşterileri çekebilmek için çalışmaya başlamıştı.

Markanın köklerini kaybettiğini söyleyen Hill, Nike’ın yeniden sporu merkeze alacağını belirtti.

Şirket, daha önce müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ının kadın olduğunu açıklamıştı.

Bazı uzmanlara göre bu ortaklık yatırımcı güvenini artırıp halka arzın önünü açabilir.

NikeSKIMS ilk koleksiyonunu ilkbaharda ABD’de piyasaya sürecek ve 2026’daysa diğer ülkelerde satışa çıkacak.