Nijerya’da çobanlarla çiftçiler çatıştı: Dokuz ölü

Nijerya’nın Jigawa eyaletinde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada dokuz kişi öldü.

Fotoğraf: Open Doors

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, eyaletin Miga bölgesinde Fulani çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Shiisu, çatışmada dokuz kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edilirken olay kontrol edildi.

Nijerya’nın kuzeyinde hayvancılıkla uğraşan Fulanilerle çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar görülüyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika’nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika’nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.