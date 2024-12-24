Nijerya'da Lassa ateşi: 2024'te 190 kişi öldü

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da bu yıl, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle 190 kişi öldü.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere açıklamasında ülkede Lassa ateşi vakalarında ve ölümlerde endişe verici bir artış olduğunu belirtti.

İdris, bu yıl ülkede 9 bin 492 şüpheli Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini ve testlerde bunların 1154’ünün pozitif çıktığını söyledi.

Bu yıl Lassa ateşi salgını nedeniyle 190 kişinin öldüğünü belirten İdris’e göre salgın nedeniyle ölüm oranı sürekli olarak yüksek kalıyor.

Hükümet, ülke genelindeki salgın nedeniyle üç ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Nijerya’da salgına ilk olarak 1969’da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya’da ilk olarak 1969’da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

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Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019’da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.