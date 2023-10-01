Nijerya’da akaryakıt taşıyan tankerde patlama: En az 20 ölü

Nijerya’nın güneyindeki Delta eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Temsili

AA’nın haberine göre, Delta eyaletinin Warri-Benin kara yolunda benzin taşıyan tankerde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

Patlamada 20 kişi yaşamını öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve bazı evler hasar gördü.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.