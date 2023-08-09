Nijer’deki Türk vatandaşları özel uçuşla Türkiye’ye getirildi

Nijer’de 26 Temmuz’da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle İstanbul’a geldi.

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İstisnai uçuş izniyle başkent Niamey’deki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı’ndan yerel saatle 21:30’da havalanan TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçak, sabah saat 04:30 sularında İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Büyük bir kısmı Türk vatandaşı olan yolcular uçağın inişinin akabinde terminale alınarak pasaport kontrolünden geçip yurda giriş yaptı.

Özel seferle dönen Türk vatandaşlarından Oktay Kutlu, bir seneyi aşkın süredir Nijer’de çalıştığını belirterek “Biz normalde iki gün önce dönecektik Türkiye’ye, şu an orada darbe yapan askerler havaalanını kapattıkları için tekrar iki gün sonraya uçağı aktardılar. Sağ olsunlar bu esnada da konsolosluğumuz, oradaki ve buradaki makamlarımızın hepsi çok yardımcı oldular, bize bu imkanı sağladılar geldik” dedi.