Veryansın TV’nin kurucusu gazeteci Nihat Genç entübe edildi.

Haberi Veryansın TV’den Erdem Atay X’ten duyurdu:

“Türkiye’nin vicdanı Nihat ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır.”

Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru…



Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda.

Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda.

Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır.

Saygıyla. pic.twitter.com/TGdWRZPrHU — Erdem Atay (@medreyata) June 4, 2025

Nihat Genç kimdir?

Nihat Genç 1956’da Trabzon’un Faroz semtinde doğdu.

Lisede ve üniversitenin ilk zamanlarında ülkücü bir siyasi düşünceye sahip oldu. Daha sonra ulusalcı görüşlere yöneldi.

2019’da fikir ayrılığına düştüğü Oda TV’den ayrıldı ve YouTube’da Veryansın TV isimli bir kanal kurdu.