Nihal Bengisu Karaca: Umarım bu cinayet provokasyon zincirinin ilk halkası değildir

5 ay önce olsa “Yok artık” diyebilirdik, artık diyemeyiz.

Sadece Sedat Peker içinde olduğu bu mal-menfaat-siyaset-çıkar örgütleri-paramiliter yapılar işbirliğinin vatan millet “Ama o küresel güçler var ya…” edebiyatına sarıla sarıla geldiği itirafını / tanıklığını yaptı diye değil…

Eski MİT kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür’ün söylediklerinin üzerinden daha bir ay bile geçmediği için…

“90’larda böyle kepazelik yoktu. Her zaman vardı ama bu kadar aleni değildi. Şimdi bakıyorum yine aynı isimlerden aynı şeylerden bahsediliyor. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” demişti.

Velhasılı…

Umarım bu cinayet terör örgütü PKK’ya ‘gel gel’ yapmak suretiyle şehirleri kasıp kavuracak yeni bir saldırı dalgası oluşturup, yeni bir OHAL ilanı dahil sert ve otoriter kontrol ve denetim yöntemlerinin yürürlüğe girmesini sağlamak için planlanmış bir provokasyon zincirinin ilk halkası değildir.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı