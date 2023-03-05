Nihal Bengisu Karaca: Sıtma nedir sahi?

Masada atılan imzanın kuruması bile beklenmeden yapılan ağır ithamlar ne beklenebilir şeylerdi ne de yakışık aldı.

Kıskaç altına alındık, dayatmaya maruz kaldık, ölümü gösterip sıtmaya zorladılar, kumar masası-noter masası gibi ifadelerin bulunduğu bir konuşmayı kimse beklemiyordu. Sıtma nedir sahi? İki yıldır beraber aynı masaya oturduğunuz liderlerden birinin aday olarak belirmesi sıtma benzetmesini haklı çıkarır mı? Dahası İYİ Parti’nin iki yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmayı şüpheli hale getirmez mi?

Bir masadan kalkabilirsiniz, bu beklenebilir bir durumdur. Ancak masaya çamur atarsanız o masadaki, o çalışmadaki emeğinizi de çarçur edersiniz. Bunu neden yaptığınız da teşrihe muhtaç hale gelir.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı