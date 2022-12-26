Nihal Bengisu Karaca: İç siyasette en çok konuşulan kavramlar

2022 iç siyaset açısından çok farklı açılım ve adımlara sahne oldu. Herhalde hakkında en çok konuşulan iki toplumsal kesim “Kürtler” ve “Endişeli Muhafazakarlar” oldu.

En fazla bahsi geçen ifade ‘altılı masa’…

En çok konuşulan siyasi çıkışlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklamaları, 28 Şubat mağduru Sultan Kara’yı ziyareti ve muhafazakar kesimi muhalefetin iktidara gelmesi fikrine ikna etmek için verdiği kılık kıyafet serbestiyle ilgili yasa teklifi oldu.

2022’nin son ayında ise en çok İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasını, siyasi yasak kararını ve savcılığa verilen raporu konuştuk. Söz konusu siyasi yasak kararı adaylık tartışmalarını alevlendirirken bir yandan da altılı masa İBB’ye yapılan yargısal muhasaranın akıbeti ise hala meçhul.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı