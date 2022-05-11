Nihal Bengisu Karaca: 400 bin doları veren herkese ‘Al pasaportu’ deniyor

TÜİK’in açıkladığı oran yani yüzde 61,14 ise 2022’nin Ocak-Şubat Mart aylarında Türkiye’nin durumunun Etiyopya, Arjantin, İran, Surinam gibi sorunlu ve az gelişmiş ülkelerden hatta savaş şartlarında olan Ukrayna’dan bile daha kötü olduğunu ortaya koyuyor.

Vatandaşın durumu giderek aşağı çekilirken, konut ala ala emlak fiyatlarını ve kirayı yukarı çeken bir yekun var. Konutun ucuna astığımız vatandaşlık havucuyla, kendi devletleriyle paralarını kendi yurtlarından çıkarmak isteyecek ve başka bir ülkenin pasaport vermesine ihtiyaç duyacak kadar ‘sorunlu’ bir insan malzemesini de ülkemize çekiyor, uygulama. Herhangi bir istihbarat ve güvenlik soruşturmasına tabii tutmadan, vergi verecek mi, askere gidecek mi, bir ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olmanın farkındalığına sahip mi diye bakmadan 400 bin doları veren herkese ‘al pasaportu’ deniliyor. Eşi benzeri olmayan bu tutuma normalmiş gibi muamele edilmesi, skandaldır.

Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı